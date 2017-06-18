مصراوي ينشر صورة شهيد الهجوم على سيارة الأمن المركزي

مصراوي Masrawy

كتب - فتحي سليمان:

حصل موقع مصراوي على صورة الشهيد ملازم أول على شوقي - ٢٥ عاما، بشظايا بالجسم خلال استهداف سيارة أمن مركزي بقنبلة انفجرت أسفل السيارة بالقرب من كارفور المعادي بطريق الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري

وأصيب خلال الحادث كل من نقيب أحمد ابراهيم عبدالنبى - ٣٠ عاما، مصاب بشظايا بالجانب الأيمن للجسم وغيبوبة تامة ودخل غرفة العمليات، ومجند حسين عبدالقادر - ٢٢ عاما، مصاب بشظايا بالجسم كله، ومجند محمد فؤاد اسماعيل - ٢٢ عاما، مصاب بالساقين.

وانتقلت سيارتي إطفاء إلى المكان وتم إخماد الحريق؛ وفرض كردون أمنى بمحيط الحادث.

