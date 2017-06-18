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مصراوي ينشر صورة شهيد الهجوم على سيارة الأمن المركزي

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مصراوي ينشر صورة شهيد الهجوم على سيارة الأمن المركزي مصراوي ينشر صورة شهيد الهجوم على سيارة الأمن المركزي

مصراوي Masrawy

مصراوي ينشر صورة شهيد الهجوم على سيارة الأمن المركزي

03:20 ص الأحد 18 يونيو 2017

كتب - فتحي سليمان:

حصل موقع مصراوي على صورة الشهيد ملازم أول على شوقي - ٢٥ عاما، بشظايا بالجسم خلال استهداف سيارة أمن مركزي بقنبلة انفجرت أسفل السيارة بالقرب من كارفور المعادي بطريق الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري

وأصيب خلال الحادث كل من نقيب أحمد ابراهيم عبدالنبى - ٣٠ عاما، مصاب بشظايا بالجانب الأيمن للجسم وغيبوبة تامة ودخل غرفة العمليات، ومجند حسين عبدالقادر - ٢٢ عاما، مصاب بشظايا بالجسم كله، ومجند محمد فؤاد اسماعيل - ٢٢ عاما، مصاب بالساقين.

وانتقلت سيارتي إطفاء إلى المكان وتم إخماد الحريق؛ وفرض كردون أمنى بمحيط الحادث.

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مصراوي Masrawy

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