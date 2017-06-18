ننشر الصور الأولى لاستهداف سيارة شرطة بالطريق الدائري

كتب - علاء عمران:

حصل موقع مصراوي على الصور الأولى لاستهداف سيارة شرطة بالطريق الدائري.

وأسفر الحادث عن استشهاد ضابط وإصابة ضابط آخر و٥ مجندين.

وقال مصدر أمنى إن قنبلة انفجرت أسفل سيارة أمن مركزي بالقرب من كارفور المعادي بطريق الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري، ما أسفر عن استشهاد ملازم أول على شوقي - ٢٥ عاما، بشظايا بالجسم وتوفي فور وصوله المستشفى.

وأصيب خلال الحادث كل من نقيب أحمد ابراهيم عبدالنبى - ٣٠ عاما، مصاب بشظايا بالجانب الأيمن للجسم وغيبوبة تامة ودخل غرفة العمليات، ومجند حسين عبدالقادر - ٢٢ عاما، مصاب بشظايا بالجسم كله، ومجند محمد فؤاد اسماعيل - ٢٢ عاما، مصاب بالساقين.

وانتقلت سيارتي إطفاء إلى المكان وتم إخماد الحريق؛ وفرض كردون أمنى بمحيط الحادث.