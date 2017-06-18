مصدر: مسلحون نفذوا الهجوم على سيارة الأمن المركزي أثناء تبدل الخدمات
مصدر: مسلحون نفذوا الهجوم على سيارة الأمن المركزي أثناء تبدل الخدمات
02:59 ص الأحد 18 يونيو 2017
كتب - علاء عمران:
نقلت سيارات الإسعاف، ضحايا الهجوم الإرهابى على سيارة أمن مركزي إلى مستشفيات الشرطة بمدينة نصر لاتخاذ اللازم قبلهم.
وانتقل مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال يرافقه القيادات الأمنية، لموقع الحادث.
وكلف مدير أمن القاهرة بسرعة ضبط مرتكبي الحادث، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذى اندلع فى سيارة الأمن المركزي.
وكشف الفحص المبدئى في حادث استهداف سيارة أمن مركزي؛ بأن منفذي الهجوم الإرهابى كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي، وأسفر الهجوم عن استشهاد ضابط وإصابة آخر و5 مجندين.
وأشار الفحص بأن الجناة تتبعوا القوات خلال مرحلة تغيير الخدمات الأمنية.
وأغلقت قوات الأمن بالقاهرة، مداخل ومخارج المحافظة على كافة الطرق الرئيسية عقب حادث استهداف سيارة الأمن المركزي بمنطقة كافور المعادي لمحاصرة منفذي الهجوم الإرهابى.
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