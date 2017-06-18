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بالفيديو.. محمد يوسف: «ماشوفتش المصري بيلعب كورة»

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بالفيديو.. محمد يوسف: «ماشوفتش المصري بيلعب كورة» بالفيديو.. محمد يوسف: «ماشوفتش المصري بيلعب كورة»

التحرير

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قال محمد يوسف، المدير الفني لبتروجيت، إن فريقه كان الأفضل في الشوط الثاني من مواجهة المصري، مشيرًا إلى أن الفريق البورسعيدي خطف الـ3 نقاط بهجمة مباغتة وحيدة طوال اللقاء. 

وأضاف «يوسف»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة sports، أن فريقه لم يترجم سيطرته لفرص تهديف محققة، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد منحه فرص لبعض اللاعبين لتحديد احتياجاته للموسم الجديد.

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وتابع، أنه دائمًا يبحث عن تحقيق نتائج إيجابية، مختتمًا «ماشوفتش المصري بلعب كورة علينا ولا حاجة لكن هى دي كرة القدم».

وتغلب المصري، على بتروجيت بهدف دون رد، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت مساء السبت، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري  الممتاز. 

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التحرير

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