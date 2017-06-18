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انفجار قنبلة أسفل سيارة أمن مركزي.. واستشهاد ضابط وإصابة آخرين

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مصراوي Masrawy

انفجار قنبلة أسفل سيارة أمن مركزي.. واستشهاد ضابط وإصابة آخرين

02:45 ص الأحد 18 يونيو 2017

انفجار قنبلة أسفل سيارة أمن مركزي.. واستشهاد ضابط وإصابة آخرين

كتب - فتحي سليمان وعلاء عمران:

‏‫انتقل اللواء خالد عبدالعال - مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، والقيادات الأمنية إلى موقع حادث استهداف سيارة أمن مركزي أسفل الطريق الدائري بمنطقة كافور المعادي للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان مصدر أمنى أن قنبلة انفجرت أسفل سيارة أمن مركزي بالقرب من كارفور المعادي بطريق الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري، ما أسفر عن استشهاد ملازم أول على شوقي - ٢٥ عاما، بطلقات متعددة بالجسم وتوفي فور وصوله المستشفى.

وأصيب خلال الحادث كل من نقيب أحمد ابراهيم عبدالنبى - ٣٠ عاما، مصاب بطلقات بالجانب الأيمن للجسم وغيبوبة تامة ودخل غرفة العمليات، ومجند حسين عبدالقادر - ٢٢ عاما، مصاب بطلقات خرطوش بالجسم كله ومجند محمد فؤاد اسماعيل - ٢٢ عاما، مصاب برش خرطوش بالساقين.

وأضاف المصدر أن الحادث نتج عنه انفجار تنك السيارة واشتعال النيران بها.

وانتقلت سيارتي إطفاء إلى المكان وتم إخماد الحريق؛ وفرض كردون أمنى بمحيط الحادث.

 

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