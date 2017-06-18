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معلومات الوزراء ينشر 3 مستندات تؤكد "سعودية" تيران وصنافير

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مصراوي Masrawy

معلومات الوزراء ينشر 3 مستندات تؤكد "سعودية" تيران وصنافير

02:23 ص الأحد 18 يونيو 2017

القاهرة - مصراوي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، 3 مستندات بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، وتعزز موقف بـ"سعودية جزيرتي" بالبحر الأحمر.

كان مجلس النواب أقر الاتفاقية بأغلبية أعضاء المجلس في تصويت جرى على عجل، الأربعاء الماضي، بعد مناقشتها على مدار 3 أيام داخل اللجنتين التشريعية، والدفاع، وأحالها إلى الرئيس للتصديق عليها، وأثارت احتجاجات في وسط القاهرة.

وتتضمن المستندات صورة مِن القرار الجمهوري الصادر عام 1990، ومكبر يوضح نقاط الأساس المصرية وكذلك نقاط الأساس ، وملخص عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.​

حقائق حول اتفاقية ترسيم الحدود

حقائق حول اتفاقية ترسيم الحدود

 

قرار جمهوري صدر عام 1990 بشأن ترسيم الحدود مع السعودية

قرار جمهوري صدر عام 1990 بشأن ترسيم الحدود مع السعودية

مكبر يوضح نقاط الأساس المصرية والسعودية بمضيق تيران

مكبر يوضح نقاط الأساس المصرية والسعودية بمضيق تيران

 

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