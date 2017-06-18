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حول العالم في 24ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24ساعة

01:48 ص الأحد 18 يونيو 2017

اعداد: عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أهمها زيارة المستشارة الألمانية لبابا الفاتيكان ورد فعل كوبا على قرار الرئيس الأمريكي، إضافة إلى حالة تسمم بالجيش التركي.

1- كوريا الجنوبية تنجح في تطوير صواريخ متوسطة المدى أرض-جو

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أسلحة تابعة للجيش الكوري الجنوبي في تدريبات عسكرية - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن مصدر مسؤول في وكالة تطوير الدفاع الكورية الجنوبية أن صاروخا جديدا، طراز (إم.إس.إيه.إم)، والذي يعد عنصرا جوهريا في منظومة الدفاع الصاروخي الكوري (كيه.إيه.إم.دي) اجتاز اختبار القدرة التشغيلية، طبقا لما ذكرته "كيه.بي.إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية.

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2- إصابة 7 عسكريين أمريكيين في هجوم شنه جندي أفغاني

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عناصر تابعة للجيش الأفغاني في عملية تمشيط شرق كابول - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو أن حصيلة الهجوم الذي شنه جندي أفغاني على مجموعة من العسكريين الأمريكيين في قاعدة شاهين شمال أفغانستان بلغت 7 مصابين.

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3- 500 حالة تسمم بين جنود أتراك بعد تناول وجبة الإفطار

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قوات الجيش التركي فى استعراض عسكري بأنقرة - أرشيفية (أ ف ب)

ارتفعت إصابات تسمم جنود أتراك إثر تناولهم وجبة الإفطار في قاعدة عسكرية بمدينة مانيسا إلي أكثر من 500 جندي.

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4- كوبا تندد بقيود الجديدة وتجدّد رغبتها بالحوار

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته من ميامي اليوم (أ ف ب)

نددت الكوبية بالقيود الجديدة التي فرضها عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير انها جددت استعدادها لمواصلة "الحوار المبني على الاحترام" الذي بدأته مع واشنطن منذ اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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5- بابا الفاتيكان يستقبل "ميركل" قبل الانتخابات التشريعية

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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل بجانب البابا فرانسيس بروما اليوم (أ ف ب)

استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في روما.

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