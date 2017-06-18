العرب اليوم: داعش يستهدف إسرائيل ومحاولة تركية للوساطة في أزمة قطر

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها زيارة وزير الخارجية التركي للرياض ونشوب توتر بين إيران والسعودية، إضافة إلى اعتراض البحرية الليبية لمئات المهاجرين في مياه البحر المتوسط.

1- "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم في إسرائيل

انتشار قوات الجيش الاسرائيلي في موقع الحادث برام الله اليوم (أ ف ب)

بثت قنوات تابعة لتنظيم داعش رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها التنظيم المتطرف مسؤوليته عن هجوم الجمعة في القدس والذي أسفر عن مقتل شرطية إسرائيلية.

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2- طهران تتهم حرس الحدود السعودي بقتل صياد إيراني

المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الإيرانية في طهران - أرشيفية (أ ف ب)

نقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، عن وزارة الداخلية الإيرانية أن صيادًا إيرانياً قُتل بنيران خفر السواحل السعودي وأصيب آخر أثناء مرور زورقهما قرب الحدود البحرية.

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3- وزير الخارجية التركي يغادر السعودية

وزير الخارجية التركي في ضيافة العاهل السعودي بمكة المكرمة اليوم (أ ف ب)

غادر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو المملكة العربية السعودية فى ختام زيارة استغرقت يومين.

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4- الجيش العراقي يبدأ عملية في مناطق غربي الأنبار

ضابط عراقي بعد استهداف مبنى لتنظيم داعش اليوم (أ ف ب)

فاد ضابط عراقي كبير بانطلاق عملية عسكرية لتطهير مناطق راوة وعانة من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) غربي محافظة الأنبار- 118كم غربي بغداد.

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5- خفر السواحل الليبي يعترض 900 مهاجر غير شرعي

قارب يحمل عشرات المهاجرين في مياه البحر المتوسط - أرشيفية (أ ف ب)

قال متحدث ليبي إن قوات خفر السواحل اعترضت 900 مهاجر غير شرعي على ساحل مدينة صبراتة.

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