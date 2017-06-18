10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إن قطر تبنت مشروع تقسيم بلاده، فيما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه واثق من قدرة الملك سلمان بن عبد العزيز على إنهاء الأزمة مع قطر في أقصر وقت، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الدعم المقدم لأسر ضحايا حريق برج "جرينفيل" لم يكن جيدًا، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده والاتحاد الأوروبي عليهما أن يكونا معًا.

1 - "علاوي": قطر تبنت مشروع تقسيم العراق

نائب الرئيس العراقي إياد علاوي (أرشيفية)

شن إياد علاوي نائب الرئيس العراقي، هجوما حادا على قطر، واتهمها بتبني مشروع التقسيم في بلاده، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة اللجوء للحوار والمصارحة لحل الخلافات العربية مع الدوحة وإقناعها بوقف دعمها للجماعات المتطرفة.

وقال "علاوي"، في مؤتمر عقده في ختام زيارة للقاهرة استغرقت 3 أيام، إن بلاده تسعى لتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر، التي وصفها بأنها "العمود الفقري للأمة العربية والإسلامية، ولا توجد دولة تستطيع أن تأخذ دورها الريادي".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- أردوغان: واثق من قدرة الملك سلمان على إنهاء أزمة قطر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (ارشيفية)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "إنه واثق أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قادر على إنهاء هذه الأزمة في أقصر وقت".

وأضاف أردوغان، في كلمة القاها اليوم في اجتماع جمعية المصدرين الأتراك في اسطنبول " عازمون على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات في كل المجالات مع جميع دول الخليج وعلى رأسها السعودية"،بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية .

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- تيريزا ماي: دعمنا لأسر ضحايا "جرينفيل" لم يكن جيدًا

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ ف ب)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن الدعم المقدم للأسر المتضررة جراء كارثة حريق برج "جرينفيل تاور" عقب الحادث مباشرة "لم يكن جيدا بالقدر الكافي".

وقال ستيوارت كوندي، قائد شرطة العاصمة البريطانية، إن عدد المفقودين والأشخاص الذين يفترض أنهم لقوا حتفهم بعد الحريق الضخم الذي اندلع الأسبوع الماضي في برج سكني بلندن، قد بلغ 58 شخصا على الأقل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- طفل لعمدة لندن: كم صغير مات في حريق جرينفيل؟

طفل بريطاني خلال لقاء عمدة لندن صادق خان بمواطنين

فوجئ عمدة مدينة لندن صادق خان بطفل في السابعة من عمره يبدأ باستجوابه في الشارع حول الحريق الذي التهم برجاً شاهقاً غربي لندن، فجر الأربعاء الماضي.

كان خان في زيارة تفقدية لمكان الكارثة عندما واجهه عدد من المنكوبين الغاضبين، بينهم الطفل الذي استحوذ على اهتمام الكثير من البريطانيين الذين تداولوه على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حسب ما قال موقع "العربية.نت".

وظهر خان وهو يطلب من الطفل أن يصافحه باليد ويسأله: ما اسمك؟ لكن الطفل رد على عمدة لندن بغضب: حقا.. كم طفل مات؟ وماذا ستفعلون من أجلهم؟

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- بوتين: روسيا وأوروبا بحاجة إلى أن يكونا معا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المستشار الألماني الأسبق هلموت كول كان يعتبر أن روسيا وأوروبا يجب أن يكونا معا، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لهذا النهج والأمر يترك لشأن الشركاء الأوروبيين.

وقال بوتين، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية "للأسف ليس كل ما نتمنى نحصل عليه، ولكن أنا واثق تماما من أن تحليل هلموت كول هو الصحيح".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- ماكرون: عدم التصعيد مصلحة للجميع

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

دعت فرنسا إلى التهدئة، وعدم التصعيد في أزمة الخليج الدبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى. وأعلن قصر الإليزيه أن الأمن الإقليمي في المنطقة موضوع على المحك في هذه الأزمة، ولفت إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وأضاف أن ماكرون قال ، في الاتصال الهاتفي، إن من مصلحة الجميع العودة إلى استئناف الحوار.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- بابا الفاتيكان: ميركل عملت من أجل السلام

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان (أ ف ب)

دعم فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في جهودها من أجل السلام.

وقال البابا عقب لقاء مع المستشارة استغرق نحو 40 دقيقة، في روما، وهو يسلمها قلادة غصن الزيتون: "هذه من أجل العمل الذي تقومين به من أجل السلام".

خلال استقباله لها رحب البابا بحفاوة بالمستشارة الألمانية، وقالت له ميركل خلال جلوسها معه: "شكرا على تمكني من الوجود هنا مجددا". تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة الرابعة التي تقوم بها ميركل للفاتيكان.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- أردوغان: إذا أردتم العدالة فهي بالبرلمان التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو من ملاحقته قضائيا إذا أصر على القيام بمسيرته الاحتجاجية في اتجاه اسطنبول.

وقال أردوغان في ندوة لرجال الأعمال في اسطنبول "أن دعوة الناس للنزول الى الشوارع لا تفيدهم ولا تفيد البلاد". وأضاف الرئيس التركي أن "الطواف بلافتات كتب عليها (عدالة) لا يؤمن العدالة. اذا اردتم العدالة، فان مكان ايجاد العدالة في تركيا هو البرلمان".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- قاسمي: إيران تطور العلاقات مع الجزائر وموريتانيا وتونس

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي (أرشيفية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بان الوزير محمد جواد ظريف سيبدأ، الأحد، جولة في شمال أفريقيا تشمل الجزائر وموريتانيا وتونس.

وقال قاسمي، إنه خلال الزيارة التي تستغرق يومين وتأتي تلبية لدعوات رسمية، سيلتقي ظريف نظراءه فضلا عن رؤساء الجمهورية في الدول الثلاث الجزائر وموريتانيا وتونس، بحسب وكالة أنباء فارس.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الهدف من هذه الجولة هو تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه الدول.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10 - عبدالملك المخلافي: نتعاون مع الأشقاء لمواجهة الكوليرا

عبدالملك المخلافي نائب رئيس الحكومة اليمنية (أرشيفية)

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير، معتبرة أنه يلبي الحد الأدنى من المتطلبات في اليمن.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا ، الأطراف اليمنية للدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، مشيراً إلى أن مخرجات الحوار هي أساس الحل في اليمن.

وقال عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الحكومة، وزير الخارجية في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إن الحكومة اليمنية ترى ان البيان الرئاسي يلبي الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة لمعالجة الأوضاع المتردية في اليمن التي تسبب فيها الانقلاب (الحوثيون والرئيس السابق، علي عبدالله صالح)".

وأضاف "تبذل الحكومة جهودا كبيرة وتتعاون مع الاشقاء في التحالف والمجتمع الدولي لمعالجة الأوضاع المتردية بما فيها الأوضاع الصحية وانتشار الكوليرا".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا