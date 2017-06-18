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فيديو| فاروق المقرحي: الغزو الإخواني السلفي جاء من قطر في 2003

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فيديو| فاروق المقرحي: الغزو الإخواني السلفي جاء من قطر في 2003 فيديو| فاروق المقرحي: الغزو الإخواني السلفي جاء من قطر في 2003

التحرير

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قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه منذ عام 2003 بدأ الغزو الإخواني السلفي من دولة قطر والكويت يغزو البلاد، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية لاحظت ذلك، بينما وكلاء الأوقاف علموا بقيام استغلال الإخوان المساجد في بناء مجمعات خدمية ودار لليتيم ومستشفيات، لكنهم لم يتدخلوا في هذا الشأن.

وأضاف "المقرحي" خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء» الذي يذاع على قناة «دريم»، أمس السبت، أن وكلاء الأوقاف لم يكن عندهم البعد في الفكر، أن هولاء الأشخاص قاموا بتأسيس جمعيات إخوانية أو سلفية داخل البلاد امتداد لما يقومون به في قطر.

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وأشار إلى أنه خلال انتخابات رئاسة 2012 دخل 183 مليون دولار من الخارج من أجل إنجاح الإخوان فى هذه الانتخابات عن طريق هذه الجمعيات التى تم استغلال المساجد فيها، لافتًا إلى أن المتبرع لبناء مسجد لا يفرق معه أن يطلق اسم الجامع باسمه ام لا ؟. 

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التحرير

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