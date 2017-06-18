عمرو أديب: «قطر قد المعادي.. معرفش دول الخليج صابرين عليها ليه؟»

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، إن هناك تسجيلا تم نشره لمكالمة بين حمد العطية مستشار أمير قطر وحسن على الإرهابي البحريني، وهما يتآمران فيه على إثارة الفوضي في البحرين.

أضاف أديب، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «أون لايف»، أن المكالمة كشفت أن الأمير تميم بن حمد، خان مجلس التعاون الخليجي، في المهمة التي كانت تقوم بها قوات «درع الجزيرة» الخليجية في البحرين.

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تابع متحدثًا عن قطر: «بلد قد المعادي بيقودها 6 أمراء، قاعدين يقطعوا في الدول، معرفش دول الخليج صابرين ليه.. يا صبرك يا إمارات ويا كويت ويا سعودية».