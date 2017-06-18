دراسة إنشاء مكتب لرعاية أسر الشهداء في الدقهلية بإشراف نسائي (صور)

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، دراسة مقترح إنشاء مكتب دائم للرعاية الحياتية لأسر الشهداء أبناء المحافظة، تشرف عليه نماذج من سيدات أسر الشهداء، وبمعاونة بعض المختصين في ديوان عام المحافظة لتلقي كل الطلبات الخاصة بأسر الشهداء وفحصها ودراسة تحقيقها من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي أقامته المحافظة، اليوم السبت، لأسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، في حضور المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، واللواء أيمن الملاح مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، والمستشار عبد الحميد همام رئيس المحكمة الابتدائية، واللواء طارق متولي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء طارق لبيب مدير جهاز الأمن الوطني، واللواء أحمد الأنصاري نائب مدير أمن الدقهلية، واللواء فايز شلتوت السكرتير العام للمحافظة.

وقال المحافظ، خلال الحفل، إن الدولة بكامل أجهزتها تدعم وتساند أسر الشهداء، وتقدم لهم كل أوجه الرعاية، مشيرًا إلى أن مصر لن تنسى أبدًا شهداءها الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل حماية تراب الوطن.

شاركت في الحفل الحاجة زينب الملاح التي تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر"، والسيدة سبيله عجيز التي تبرعت بكل ممتلكاتها للصندوق، وعم زكريا سالم الملقب بعجوز العربة والذي كان يعمل بمجال جمع الكراتين في عمر الـ ٧٧ عامًا.​