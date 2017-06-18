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البحرية الأمريكية: البحث لايزال مستمرا عن 7 بحارة مفقودين قبالة السواحل اليابانية

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مصراوي Masrawy

البحرية الأمريكية: البحث لايزال مستمرا عن 7 بحارة مفقودين قبالة السواحل اليابانية

01:13 ص الأحد 18 يونيو 2017

البحرية الأمريكية: البحث لايزال مستمرا عن 7 بحارة مفقودين قبالة السواحل اليابانية

البحرية الأمريكية

طوكيو - (د ب أ):

قالت البحرية الامريكية، صباح اليوم الأحد، إن البحث لايزال مستمرا عن سبعة بحارة امريكيين مفقودين في البحر قبالة اليابان بعد اصطدام بين مدمرة تابعة للبحرية وسفينة شحن ضخمة ترفع علم الفلبين.

وكانت طائرات وسفن تبحث عن الافراد المفقودين منذ اصطدام السفينتين قبل فجر السبت قبالة سواحل اليابان .

وعادت المدمرة الأمريكية "يو اس اس فيتزجيرالد" إلى مقرها الرئيسي في قاعدة يوكوسوكا البحرية جنوب طوكيو، بعد أن تعرضت لأضرار كبيرة.

وقالت البحرية الأمريكية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم الاحد، إن البحث عن البحارة المفقودين لايزال مستمرا.

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