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عرض "لوحة سيلفي" للبيع بـ8.9 مليون دولار.. والسبب

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مصراوي Masrawy

عرض "لوحة سيلفي" للبيع بـ8.9 مليون دولار.. والسبب

01:05 ص الأحد 18 يونيو 2017

عرض "لوحة سيلفي" للبيع بـ8.9 مليون دولار.. والسبب

كتب - هشام عواض:

عرض دار سوثبي للمزادات، أول لوحة لإندي وارهول يجسد فيها صورته "سيلفي"، حيث تعرضها للبيع بسعر مبدئي بلغ ما بين 5-7 مليون جنيه إسترليني، أي ما يوزاي 6.3-8.9 مليون دولار.

ويقام المزاد في لندن، يوم الأربعاء 28 يونيو، أي بعد 30 عامًا من وفاة الرسام، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

واشتهر إندي وارهول برسم "قوارير كوكاكولا الخضراء"، "علبة حساء كامبل" وبلوحاته لنجمات السينما الأمريكية قبل ذلك الحين.

قالت إيما بايكر، المختصة في الفن المعاصر في دار سوثبي: "ظهرت شخصية، إندي وارهول، الفذة عندما رسم صورته"، علمًا بأن أول صورة ذاتية له ظهرت بعد أن حاول وكيل أعماله إقناعه بأن ينظر إلى نفسه قائلًا: "الناس يريدون رؤيتك".

وأضافت "بايكر"، أن "وارهول الذي تنبأ بأنه سيكون بإمكان أي شخص أن يشتهر عالميًا خلال 15 دقيقة مستقبلًا، وجه اهتمامه آنذاك إلى تجسيد صورته".

وكانت قد بيعت صورة وارهول الذاتية التي رسمها ما بين عامي 1963-1964 بـ38.4 مليون دولار، في مزاد أقامته دار كريستي في نيويورك، في مايو عام 2011، بينما بيعت لوحته التي أبدع فيها قارورة كوكا كولا بـ57.2 مليون دولار، في مزاد عام 2013.

يذكر أن إندي وارهول، يعتبر هو الذي أبدع صورًا لمارلين مونرو، وليزا مينيلي، وجيمي كارتر، شخصية أسطورية في تاريخ فن البوب. وتبقى لوحاته الفنية من بين أعمال الرسامين المعاصرين الأكثر مبيعًا.

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