وزير الاتصالات: تسليم ترددات الجيل الرابع لشركات المحمول الأسبوع المقبل
وزير الاتصالات: تسليم ترددات الجيل الرابع لشركات المحمول الأسبوع المقبل
12:40 ص الأحد 18 يونيو 2017
المهندس ياسر القاضي
القاهرة - (أ ش أ):
صرح المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم تسليم ترددات الجيل الرابع للمحمول لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري (المصرية للاتصالات -أورانج - فودافون -اتصالات) خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعدما تم إخلاؤها من قبل الجهات المسئولة.
وأضاف الوزير ـ في تصريحات صحفيةـ أن كل شركة ستتسلم حصتها من الترددات المتفق عليها وفقا للتراخيص التي وقعتها مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشار إلى أن طلب من الجهات المسئولة توفير ترددات جديدة للجيل الرابع للمحمول ، حيث أن ذلك من شأنه تحسين جودة الخدمات في إطار من المنافسة بين الشركات ، ولفت إلى أن الشركات سيتاح لها فترة شهرين لإجراء التجارب وإعادة تنظيم وتجميع الترددات السابقة.
وأكد القاضي، أنه بمجرد حصول الشركات على الترددات ستتحسن جودة خدمات المحمول والإنترنت.
وكانت شركات المحمول قد وقعت العام الماضي مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول، على أن يتم دفع 50% من قيمة التراخيص المتفق عليها بالدولار والباقي بالجنيه المصري.
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