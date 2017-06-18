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فيديو| حسام حسن يقدم اقتراحًا جديدًا للجبلاية.. ويكشف حقيقة ضم باولو

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فيديو| حسام حسن يقدم اقتراحًا جديدًا للجبلاية.. ويكشف حقيقة ضم باولو فيديو| حسام حسن يقدم اقتراحًا جديدًا للجبلاية.. ويكشف حقيقة ضم باولو

التحرير

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قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، إن فريقه خاض مباراة بتروجيت تحت ضغط نفسي كبير، خاصة أنه يسعى للتواجد في المربع الذهبي ببطولة الدوري الممتاز.

وأضاف «العميد»، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة ON sport، أن المباراة لم تكن سهلة حيث يملك الفريق البترولي لاعبين جيدين، بالإضافة إلى جهاز فني محترم بقيادة محمد يوسف، مشيدًا بلاعبي فريقه الذين خاضوا اللقاء بروح عالية ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز.

وتحدث «حسن»، عن ضم حسام باولو، مهاجم ، مؤكدًا أن الفترة الماضية لم تشهد أية مفاوضات رسمية مع النادي الأبيض، موضحًا أنه حتى الآن لم يحدد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل.

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 واقترح مهاجم الوطني السابق، قيد 25 لاعبا محليا، بالإضافة إلى 3 لاعبين أجانب، في قوائم الأندية المقبل، مطالبًا مسؤولي اتحاد الكرة بالتفكير في الأمر ودراسته جيدًا.

وتغلب المصري، على بتروجيت بهدف دون رد، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت مساء السبت، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري  الممتاز.

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التحرير

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