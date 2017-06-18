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المصري يواصل مطاردة الزمالك ويقترب من الكونفيدرالية

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المصري يواصل مطاردة الزمالك ويقترب من الكونفيدرالية المصري يواصل مطاردة الزمالك ويقترب من الكونفيدرالية

التحرير

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تغلب المصري، على بتروجيت بهدف دون رد، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت مساء السبت، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري  الممتاز.


أحرز هدف الفريق البورسعيدي، أحمد جمعة في الدقيقة 36 من عمر المباراة، بعد رأسية رائعة سكنت شباك الفريق البترولي.

بهذه النتيجة رفع المصري رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد بتروجيت عند 42 نقطة في المركز الثامن.
 

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يذكر أن النادي الأهلي حسم بطولة الدوري لصالحه، ليصطحب معه فريق المقاصة الذي حسم مركز الوصافة، إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما اقترب المصري من مرافقة الزمالك إلى بطولة الكونفيدرالية.

 

 

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التحرير

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