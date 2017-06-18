حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الاحد 18 يونيه 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: يشكل مركور تنافراً مع ساتورن ما قد يولد بعض سوء التفاهم مع أحد المقربين، وعليك أن تتحرّر من القيود المفروضة عليك



عاطفياً: بعض الانفعالات غير مبررة، وهي تؤدي إلى تأزيم العلاقة مع الشريك والوصول إلى نهاية غير سعيدة يمكن أن تقض مضجعك



صحياً: يفترض أن تتنبّه أكثر الى توقيت التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبرى

برج الثور

مهنياً: تفتح لك الفرص المهنية أبوابها لتظهر لك الآفاق الواسعة التي تمتد أمامك، والتي تعدك بمستقبل واعد بالإنجازات والنجاحات



عاطفياً: إغتنم الفرصة المتاحة لك ولا تتردّد في دخول علاقة عاطفية جديدة، فالوقت يمر سريعاً وأنت أصبحت متقدماً في السن نوعاً ما



صحياً: يهدّد أمر ما سلامتك ويواصل ما حصل معك سابقاً، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوية

مهنياً: النيّات تجاهك ليست سليمة، فالحذر واجب ويوفر عليك متاعب متعددة أنت بغنى عنها لأنك منهمك بأعمالك



عاطفياً: التنافس مع الشريك لا يفيد أحداً منكما، وقد يؤدي الى صدامات غير مبررة يمكن أن تدمر العلاقة



صحياً: رياضة المشي مهمة جداً، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط

مهنياً: تتكلل جهودك بالنجاح ويفتح القدر أبواباً جديدة تساهم في توسيع دائرة معارفك وثقافتك واهتماماتك الجدية



عاطفياً: تقاوم كل العوامل الصعبة التي تواجه علاقتك بالشريك، وتنجح في تخطّيها والمحافظة على الاستقرار العاطفي القوي



صحياً: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي نكسة صحية

برج الأسد

مهنياً: تعمل الظروف للسير بمشاريعك قدماً، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة عملك، فتكون من السبّاقين والرواد



عاطفياً: تتخلص من القيود النفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد، لذلك لن تواجه مصاعب وعقبات مع الشريك



صحياً: قد لا تكون مرتاح البال اليوم، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، فانتبه

مهنياً: تلازمك حالة مادية صعبة هذا اليوم، ومن الأفضل عدم البدء بأي مشروع قبل جلاء الأمور ومعرفة الأسس الواجب البناء عليها



عاطفياً: تمرّ بوقت عصيب مع الشريك، لا تيأس، لا بد من أن تعود المياه إلى مجاريها، والانطلاق مجدداً في علاقة لن تعرف التوتر



صحياً: حذار المشاكل الصحية واحرص على سلامتك وعلى سلامة المنزل والعائلة

برج الميزان

مهنياً: تصرفاتك الغريبة منذ مدة قصيرة جعلت الآخرين ينفرون منك، فبات الشك والوسواس هاجسك، وسوء الظن رفيقك



عاطفياً: تسير العلاقة بينك وبين الحبيب على ما يرام، فلا تدع الآخرين يدخلون على خط الانسجام بينكما



صحياً: الانتباه إلى نوعية الطعام والكميات الواجب تناولها يخفف الكثير من المشكلات الصحية

مهنياً: يرسل هذا اليوم إشعاعاته فيسهل قراراً مهنياً تتخذه وقد يتحدث عنك الناس على اثر ما تقدّمه



عاطفياً: تعود الأمور بينك وبين الشريك إلى مجاريها الطبيعية بفعل حكمتك ونضجك، ووعي الشريك الذي تفهم الوضع وقرر العودة إليك



صحياً: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة

برج القوس

مهنياً: يعمل الظرف لمصلحتك، ما يسهّل وتيرة عملك ويسرّعها، فتكون من السبّاقين والرواد بعد أن تعثرت خطاك بعض الشيء



عاطفياً: تتخلص من المشكلات الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد وتغمرك السعادة



صحياً: تحصل على تفهّم ودعم لتحرّكاتك، وخصوصاً على الصعيد الرياضي

برج الجدي

مهنياً: حاول تنظيم الشؤون المالية وتقييم الحسابات والامتناع عن المخالفات القانونية، ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر



عاطفياً: أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة، لكن عليك تجنب الخلافات والابتعاد عن كل ما قد يسيء إلى تلك العلاقة



صحياً: التخلص من القلق ليس بالأمر السهل، فهو يسبب انزعاجاً لا يحتمل وخصوصاً في الليل

مهنياً: لا تتحمّس في الأوقات التي تفرض معالجة هادئة، حتى لا تواجه العقبات لاحقاً وتصبح في وضع حرج



عاطفياً: الرومانسية تعالج كل الأمور، وهي سلاح جيّد لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فالجأ إلى هذا السلاح ولا توفره إذا كان يأتي بالنتائج المتوخاة



صحياً: لا تكثر من وضع الملح في الطعام أو السكّر في القهوة، فأضرارهما أكبر بكثير من فوائدهما

مهنياً: قد تقيم معاهدة صلح أو تعاوناً متبادلاً مع أحدهم فتثمر الجهود وتنتعش الآمال وتعود الأمور الى مجاريها



عاطفياً: الأجواء مُهيأة لترتيب أوضاعك وتحسينها، حان الوقت لوضع حد لعزوبيتك، فلا تنعزل بل فكر جدياً في الارتباط



صحياً: تولي الشأن الصحي اهتماماً كبيراً، ولا تدع أموراً أخرى تلهيك عن ملاحقة كل جديد يفيدك صحياً