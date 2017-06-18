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بالفيديو| الإبراشي عن تراكم الزبالة بعين شمس: «نقعد رئيس الحي فيها»

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بالفيديو| الإبراشي عن تراكم الزبالة بعين شمس: «نقعد رئيس الحي فيها» بالفيديو| الإبراشي عن تراكم الزبالة بعين شمس: «نقعد رئيس الحي فيها»

التحرير

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أبدى الإعلامي وائل الإبراشي، استياءه من تراكم الزبالة في شوارع منطقة عين شمس، مطالبًا بوضع مكتب رئيس الحي في وسط الزبالة حتى يشعر بما يشعر به المواطنون من أذى بسبب هذا المشهد.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، اليوم السبت: "لو فيه منهج المسألة والمحاسبة الكل هيتحاسب عن هذه الزبالة.. هناك بعض المسئولين اللي أساءوا لسمعة بسبب هذه المناظر القبيحة المنتشرة في مناطق كثيرة في مصر".

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وتابع: "تخيلوا منظر هذه الزبالة هينتج عنها في المجتمع ظهو  مدمنين وإرهابيين، وبلطجة، وله تاثيرت نفسية وسلوكية وصحية على المواطنين غير جيدة.. لما نعرض دا يقولك احنا بنسيئ لسمعة مصر.. طيب يا سفير الجمال تعالى احمي سمعة مصر بإزالة هذه المناطق القبيحة".

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التحرير

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