حفل إفطار لأسر شهداء الجيش والشرطة بمشاركة محافظ الدقهلية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن مصر لن تنسى أبدا شهدائها الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل حماية تراب الوطن، مؤكدا أنه مهما قدمت الدولة لأسرهم فلن يعوضهم شيء عن فقدانهم ولكن عزاءنا أنهم رحلوا شهداء فداءا للوطن وأصبحوا أحياء عند ربهم يرزقون.

جاء ذلك في حفل الإفطار لأسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة ورواد التبرع لصندوق "تحيا مصر" أبناء الدقهلية الذي أقامته المحافظة بنادي الشرطة بالمنصورة وبحضور المستشار عبد الحميد همام، رئيس المحكمة الابتدائية، واللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، واللواء طارق متولي، مدير الأمن الوطني، واللواء طارق لبيب، رئيس الرقابة الإدارية، واللواء أحمد الأنصاري، نائب مدير أمن الدقهلية، واللواء فايز شلتوت، وكيل اول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، والعقيد تامر نصار، المستشار العسكري، و الحاجه زينب الملاح، التي تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر.

شاهد أيضا

وأكد محافظ الدقهلية أن القصاص العادل سينال كل من ظن أنه يمكن أن يلوى ذراع الدولة، مشيرا الى أن شجاعة وبسالة الشهداء ونضالهم هي التي ساهمت في دحر الإرهاب الأسود وانحساره، موجها الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة على جهودهم المستمرة في الحفاظ على مقدرات الوطن وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تدعم وتساند أسر الشهداء وتقدم لهم كافه أوجه الرعاية، مشيرا إلى دراسة مقترح انشاء مكتب دائم للرعاية الحياتية لأسر الشهداء أبناء المحافظة تشرف عليه نماذج من سيدات أسر الشهداء بمعاونة بعض المختصين بديوان عام المحافظة لتلقي كافة الطلبات الخاصة بأسر الشهداء وفحصها ودراسة تحقيقها من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة.