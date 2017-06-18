محلل سعودي: تظاهرات عارمة في أنحاء قطر ضد «تميم» قريبا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المحلل السياسي السعودي خالد المجرشي، مساء السبت، إن صفقة الطائرات الأمريكية الموجه إلى قطر كان متفق عليها مسبقًا قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، موضحًا أن النظام القطري يريد أن يصور نفسه أمام المجتمع الدولي أنه مظلوم ومجني عليه ومغلوب على أمره.

أضاف المجرشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «TEN»، أن «قطر قامت بالانسلاخ من الجلباب الخليجي وارتمت في أحضان تركيا وإيران وكل من يعمل ضد العمل العربي والدول العربية والخليجية»، موضحًا أن الدول الخليجية ستكشف المستور عنه في الأيام القادمة.

أشار إلى أن قطر ورطت في محاولة اغتيال ملك الإنسانية الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، كما تورطت في زعزعة الأمن في البحرين الشقيقة، وتستنكر الدول العربية والخليجية من سياسات قطر، رغم أنها كانت متهاونة معها رغبة منها في لم الشمل العربي والخليجي ورأفة بالشعب القطري.

شاهد أيضا

أكد المجرشي، أن المملكة حتى الآن لم ترى على أرض الواقع أي خطوات جادة من دولة قطر للعودة إلى الحضن الخليجي، حيث أنها مستمرة في ممارساتها العدائية وتكثيف الهالة الإعلامية التي تتزعمها قنوات الجزيرة وأخواتها ضد السعودية.

تابع: «هناك تقارير من داخل قطر تؤكد أن الوضع في هناك سيء للغاية، وهناك تجمهر من الشعب ضد نظام تميم، وسنرى قريبًا مظاهرات عارمة في قطر على النظام القطري وأذكركم بهذا مستقبلًا».

استكمل: «قطر لن تتراجع عن ما تقوم به، كما أن السعودية ترفض إنشاء أي قواعد عسكرية تركية على أراضيها، ولسنا بحاجة إلى قواعد عسكرية تركية أو غيرها».