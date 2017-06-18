اليوم.. نظر الاستئناف على حكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير"
اليوم.. نظر الاستئناف على حكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير"
12:13 ص الأحد 18 يونيو 2017
ارشيفية
كتب – محمود السعيد:
تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، الاستئناف على الحكم الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير".
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة صبري، وعضوية المستشارين وائل أبو شادي، وجمال الدين يسري، وأمانة سر حسن قرني.
وقال المحامي علي أيوب في دعواه، إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة ١٩٠ من الدستور.
وأقام أيوب، الاستئناف وحمل رقم 203 لسنة 2017، وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددًا بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت في إبريل الماضي، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا "تيران وصنافير" للمملكة.
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالأسماء| إخلاء سبيل 8 من متظاهري "تيران وصنافير" بشارع 26 يوليو
-
بالأسماء| إخلاء سبيل 9 من متظاهري "تيران وصنافير" بوسط القاهرة
-
دعوى قضائية ضد البرلمان لوقف اتفاقية "تيران وصنافير"
-
"الإدارية العليا" تبرئ 17 موظفًا بالبريد.. وتؤكد: الإضراب حق مكفول
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
وظيفة عظيمة أمر الله بها الملائكة يغفل عنها المؤمنين..فما هي؟فنون
-
وقف إمام مسجد عمرو بن العاص بعد تحدثه عن "تيران وصنافير" في خطبة الجمعةأخبار
-
اتحاد الكرة يصدر 4 قرارات مهمة.. أحدهم صادم للزمالكرياضة
-
السعودية تهدي نيجيريا 200 طن من التمر في رمضان، فباعتها في الأسواقأخبار
-
حسن فريد.. القاضي الرحيم يرفع لواء القصاص (بروفايل)أخبار
-
ماذا تعرف عن حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي .. وما فائدته على الاقتصاد المصري؟أخبار