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اليوم.. نظر الاستئناف على حكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. نظر الاستئناف على حكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير"

12:13 ص الأحد 18 يونيو 2017

ارشيفية

كتب – محمود السعيد:

تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، الاستئناف على الحكم الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة صبري، وعضوية المستشارين وائل أبو شادي، وجمال الدين يسري، وأمانة سر حسن قرني.

وقال المحامي علي أيوب في دعواه، إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة ١٩٠ من الدستور.

وأقام أيوب، الاستئناف وحمل رقم 203 لسنة 2017، وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددًا بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت في إبريل الماضي، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا "تيران وصنافير" للمملكة.

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