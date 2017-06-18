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وكيل صالح جمعة: اللاعب تلقى عروضًا سعودية وبرتغالية

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وكيل صالح جمعة: اللاعب تلقى عروضًا سعودية وبرتغالية وكيل صالح جمعة: اللاعب تلقى عروضًا سعودية وبرتغالية

التحرير

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أكد عبد الرحمن مجدي، وكيل صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، أن اللاعب تلقى عرضين رسميين من نادي سعودي وآخر برتغالي.

وقال وكيل صالح جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلام في الجون، الذي يقدمه ماركو مراد علي إذاعة «ميجا إف إم»: وصل العرضان السعودي والبرتغالي على إيميلات الأهلي الرسمية بالفعل وهي عروض للإعارة، ولكن أعتقد أننا سنتكلم في مقابل مادي جديد مختلف تمامًا عن الذي تم إرساله بعد أن تألق اللاعب بالأمس وإحرازه لهدفين".

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واختتم مجدي تصريحاته قائلًا: "ننتظر الأن موقف وقرار الأهلي بالنسبة لهذه العروض".

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التحرير

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