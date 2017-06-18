الزمالك يرحب بقرارات اتحاد الكرة

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قال أحمد مرتضي منصور،عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن نادي الزمالك نجح في عمل موسم انتقالات اقتصادي بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب مقابل 900 ألف دولار فقط.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات إذاعية، أن الزمالك يسعى لشراء رزاق سيسيه، مهاجم فريق أسوان، وسيتم إعاراته بعد رفض اتحاد الكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب، مشددًا على أن المدير الفني للزمالك هو من طلب التعاقد مع أشيمبونج وكاسونجو، وما تردد أنه لم يكن يرغب في ضمهما مجرد أكاذيب.

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وعن قرار اتحاد الكرة بقيد 25 لاعبا فقط في قائمة الأندية، رحب أحمد مرتضي بالقرار قائلاً: "قرار جيد يصب في مصلحة نادي الزمالك، لأنه سيسمح لنا بتفعيل مشروعنا الخاص بقطاع الناشئين والشباب لأننا نمتلك قاعدة ممتازة في هذا القطاع ولا نستغلها".

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك: "أحد أسباب خسارة الزمالك، قائمة الـ30 لأنها صنعت أزمات لنا وأصبحنا نملك كثافة عددية غير مستغلة".