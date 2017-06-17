ضبط عامل قتل طفلته خنقًا في العاشر من رمضان
ضبط عامل قتل طفلته خنقًا في العاشر من رمضان
11:20 م السبت 17 يونيو 2017
ارشيفية
الشرقية - فاطمة الديب:
ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، القبض على عامل متهم بقتل ابنته الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلة "ب. ش. ط" 9 سنوات، مقتولة داخل مسكنها بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.
وأسفرت تحريات فريق البحث الجنائي عن أن وراء الواقعة والد المجني عليها المدعو "شريف. ط. م" 34 سنة، عامل بشركة للشاي في العاشر من رمضان، وأنه يمر بضغوط نفسية وأسرية.
وتبين أن المتهم سبق له الزواج 3 مرات، إذ أسفرت الزيجة الأولى عن طفلين تؤام "بسملة" وشقيقها "أحمد" 9 سنوات، قبل أن يطلق المتهم زوجته، ويتزوج مرتين، طلق الأولى، فيما أسفرت الثانية عن بنت.
وتمكن رجال البحث الجنائي من ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
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