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قرابة 69 ألف سوري غادروا نحو باتجاه بلادهم منذ مطلع يونيو الحالي

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مصراوي Masrawy

قرابة 69 ألف سوري غادروا نحو باتجاه بلادهم منذ مطلع يونيو الحالي

11:18 م السبت 17 يونيو 2017

قرابة 69 ألف سوري غادروا نحو باتجاه بلادهم منذ مطلع يونيو الحالي

معبر جيلوة غوزو

أنقرة - (أ ش أ)

أعلن معبر (جيلوة غوزو) التركي بولاية هطاي أن قرابة 69 ألف سوري غادروا الأراضي التركية باتجاه بلادهم منذ مطلع يونيو الحالي لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع أقاربهم في سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مسئول في المعبر قوله إن اللاجئين يتمكنون من العبور من خلال معبر (جيلوة غوزو) إلى معبر (باب الهوى) على الجانب السوري من الحدود باستخدام جوازات سفرهم أو هويات الحماية المؤقتة الممنوحة لهم في تركيا.

وأكد أنه في ظل تدفق عدد كبير من الأشخاص إلى حدود البلدين اتخذت السلطات التركية إجراءات أمنية مكثفة على الحدود.

وقد أعلنت ولاية هطاي في 30 مايو الماضي مواعيد حركة الدخول والخروج المصرح بها من خلال معبر (جيلوة غوزو) بالنسبة للاجئين السوريين الراغبين في قضاء رمضان وعيد الفطر في سوريا وتستمر حركة الدخول والخروج حتى 23 يونيو الحالي.

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