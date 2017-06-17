طهران تتهم حرس الحدود السعودي بقتل صياد إيراني وإصابة آخر

طهران - (د ب أ):

نقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، عن وزارة الداخلية الإيرانية أن صيادا إيرانيا قتل بنيران خفر السواحل السعودي وأصيب آخر أثناء مرور زورقهما قرب الحدود البحرية.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية إن الصياد القتيل هو من أهالي محافظة بوشهر جنوبي إيران، بحسب الوكالة.

وذكر المدير العام لشؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية "مجيد آقابابايي" أن زورقين ايرانيين لصيد الاسماك انحرفا عن المسار إثر الامواج العاتية في الخليج "لكنهما واجها إطلاق خفر السواحل السعوديين النار عليهما ما أدى الى مقتل احد الصيادين جراء إصابته".

وأضاف: "على هذا الأساس ومن دون تأكيد دخول القاربين الايرانيين الى الحدود السعودية، فإن خفر السواحل السعودي قام بإطلاق النار صوب القاربين الايرانيين مما أدى ذلك الى مقتل صياد ايراني".

وتابع أن "هذا الإجراء السعودي يتعارض مع المبادئ الانسانية، وحتى مع افتراض دخول القاربين الايرانيين الحدود السعودية اثر أمواج البحر فانه لم يكن مسموح لهم بفتح النار على القاربين الايرانيين"، بحسب ما ذكرته الوكالة الإيرانية.

ولم يرد تعليق من الجانب السعودي على ما أوردته الوكالة الإيرانية حتى مساء اليوم السبت.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت العام الماضي قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، إثر هجوم متظاهرين على مبنى السفارة السعودية في طهران وقاموا بحرقه تعبيرا عن غضبهم إثر إعدام الرياض رجل دين شيعي سعودي.