أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع طلاب الجامعة البريطانية والحديث حول مشاريع "اناكتس" للجامعات -
تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو -
القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته في القليوبية -
تعرف على ملامح خطة الشياطين الحمر لخطف رونالدو -
تشيلسي يخطط لخطف «موراتا» من مانشستر يونايتد -
ريال مدريد مستعد لإنقاذ «رونالدو» -
ضبط نصف فدان بانجو وسط الزراعات في القليوبية -
بالأسماء.. امرأتان في حركة تغييرات روساء القرى بالفيوم.. "صور" -
الكويت: تخفيف الحكم على المتهم الأول بخلية "العبدلي" الإرهابية إلى المؤبد -
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لقمة دول حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إقامة مجمع سكنى بعد استرداد 48 فدان من أرض الدولة بالإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إقامة مجمع سكنى بعد استرداد 48 فدان من أرض الدولة بالإسكندرية

08:40 م السبت 17 يونيو 2017

  • عرض 3 صورة

    b0ee8812ae.jpg

  • عرض 3 صورة

    266f035598.jpg

  • عرض 3 صورة

    48d716d33d.jpg

إعادة الألبوم

احتفالاً بانتهاء أزمة العقار المائل.. إفطار جماعي لأهالي الأزاريطة (صور)

الألبوم التالى

احتفالاً بانتهاء أزمة العقار المائل.. إفطار جماعي لأهالي الأزاريطة

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، عن إنشاء مجمع سكنى "اقتصادى" للشباب، على مساحة 48 فدان من أراضى الدولة، بطريق أم زغيو بحى العجمى، وذلك بعد استردادها وإزالة جميع التعديات عليها.

وكلف "سلطان"، علاء يوسف، رئيس حي العجمى، بعمل حصر شامل لجميع مخازن الأخشاب المحيطة بقطعة الأرض، على أن يشتمل الحصر على مساحات المخازن والتعاملات المالية والقانونية لها، ورفع مساحي للموقع بالكامل يُظهر حدود الأرض من جميع الاتجاهات.

وأكد المحافظ، أن حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة مستمرة من خلال جميع الجهات التنفيذية، ولن تتوقف لحين استرداد جميع الأراضي المملوكة للدولة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضي المستردة، وتلقي طلبات التقنين وتوفيق أوضاع الحائزين بأسرع وقت ممكن.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الإسكندرية يتفقد أراضي أملاك الدولة بأم زغيو

    محافظ الإسكندرية يتفقد أراضي أملاك الدولة بأم زغيو

    أخبار
  • احتفالاً بانتهاء أزمة العقار المائل.. إفطار جماعي لأهالي الأزاريطة (صور)

    احتفالاً بانتهاء أزمة العقار المائل.. إفطار جماعي لأهالي الأزاريطة

    أخبار
  • حبس 5 وحجز 3 من متظاهري

    حبس 5 وحجز 3 من متظاهري "تيران وصنافير" بالإسكندرية

    أخبار

  • "أوقاف الإسكندرية" تحرر محضرًا ضد قيادي سلفي ألقي درسًا بدون تصريح

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • عبير صبري عن ظهورها في مقلب لرامز جلال:

    عبير صبري عن ظهورها في مقلب لرامز جلال: "كنت عارفة ان في مقلب والليفنون

  • سيدة مصرية توثق مأساة حريق

    سيدة مصرية توثق مأساة حريق "برج لندن" خلال بث مباشر قبل اختفائهاأخبار

  • حسن فريد.. القاضي الرحيم يرفع لواء القصاص (بروفايل)

    حسن فريد.. القاضي الرحيم يرفع لواء القصاص (بروفايل)أخبار

  • بالصور| بعد 17 يوما.. إزالة عقار الإسكندرية المائل

    بالصور| بعد 17 يوما.. إزالة عقار الإسكندرية المائلأخبار

  • بالفيديو والصور.. ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية اغتيال

    والصور.. ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية اغتيالأخبار

  • بالفيديو- مفاجأة غير متوقعة في برنامج للطهي على الهواء

    بالفيديو- مفاجأة غير متوقعة في برنامج للطهي على الهواءفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. محمد يوسف: «ماشوفتش المصري بيلعب كورة»

بالفيديو.. محمد يوسف: «ماشوفتش المصري بيلعب كورة»

بالفيديو| الإبراشي عن تراكم الزبالة بعين شمس: «نقعد رئيس الحي فيها»

بالفيديو| الإبراشي عن تراكم الزبالة بعين شمس: «نقعد رئيس الحي فيها»

بالفيديو| عفيفي يسخر من مصطفى فتحي: «مسمعناش عنه من ساعة تورينو»

بالفيديو| عفيفي يسخر من مصطفى فتحي: «مسمعناش عنه من ساعة تورينو»

بالفيديو.. عبد الغني: «لن يتم القيد لأى نادِ عليه فلوس»

بالفيديو.. عبد الغني: «لن يتم القيد لأى نادِ عليه فلوس»