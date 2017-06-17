بالصور.. إقامة مجمع سكنى بعد استرداد 48 فدان من أرض الدولة بالإسكندرية
بالصور.. إقامة مجمع سكنى بعد استرداد 48 فدان من أرض الدولة بالإسكندرية
08:40 م السبت 17 يونيو 2017
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الإسكندرية - محمد عامر:
أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، عن إنشاء مجمع سكنى "اقتصادى" للشباب، على مساحة 48 فدان من أراضى الدولة، بطريق أم زغيو بحى العجمى، وذلك بعد استردادها وإزالة جميع التعديات عليها.
وكلف "سلطان"، علاء يوسف، رئيس حي العجمى، بعمل حصر شامل لجميع مخازن الأخشاب المحيطة بقطعة الأرض، على أن يشتمل الحصر على مساحات المخازن والتعاملات المالية والقانونية لها، ورفع مساحي للموقع بالكامل يُظهر حدود الأرض من جميع الاتجاهات.
وأكد المحافظ، أن حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة مستمرة من خلال جميع الجهات التنفيذية، ولن تتوقف لحين استرداد جميع الأراضي المملوكة للدولة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضي المستردة، وتلقي طلبات التقنين وتوفيق أوضاع الحائزين بأسرع وقت ممكن.
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