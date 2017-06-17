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وزير النقل: «سلاح المهندسين شايل البلد من 2013»

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وزير النقل: «سلاح المهندسين شايل البلد من 2013» وزير النقل: «سلاح المهندسين شايل البلد من 2013»

التحرير

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أشاد وزير النقل هشام عرفات، بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خصوصا في السنوات الأربعة الماضية.

وقال عرفات، خلال إفطاره مع العاملين فى طريق شبرا - بنها الحر، بحضور اللوء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية، واللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى وقيادات الطرق والكبارى، إن "سلاح المهندسين بالجيش شال البلد خلال آخر 4 سنوات".

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ولفت الوزير إلى أن الرئيس السيسى شدد على ضرورة الانتهاء من الطريق من أجل التخفيف على المواطنين خلال الصيف والتيسير عليهم فى الزحام الذى يشهده الطريق القديم.

من جانبه، قال اللواء كامل الوزير، إن طريق شبرا - بنها الحر مشروع ضخم، معربا عن سعادته بما تحقق والروح التى شاهدها، لافتا إلى أن هذا الطريق لا يقل أهمية عن محور روض الفرج، وأضاف: "كلنا لازم نعمل حاجة لبلدنا ونتغلب على الكسل والتنبلة".

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التحرير

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