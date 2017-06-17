«موازنة النواب» تكشف عن نتائج الإصلاح الاقتصادي خلال 7 أشهر

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كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بدأته الدولة في نوفمبر الماضي.

وأكدت اللجنة، بحسب تقرير بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، والمزمع مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الإثنين المقبل، أن تطبيق البرنامج خلال الفترة الماضية، ما بين شهرى نوفمبر ومايو، قد أسفر عن مؤشرات إيجابية، أهمها، ارتفاع رصيد الأجانب من الأوراق المالية الحكومية من 890 مليون دولار فى نوفمبر 2016 ليصل إلى 8411 مليون دولار حتى أول يونيو 2017.

كما شهد الاستثمار الأجنبى المباشر، زيادة فى التدفقات الداخلة بنحو 38% خلال يناير 2016/2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وشهد عجز الميزان التجارى غير البترولى تحسنًا بنحو 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فضلًا عن تحسن عجز الميزان التجارى بنحو 48% خلال يناير ـ أبريل 2016/12017، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا بزيادة ملحوظة فى الصادرات بنسبة نحو 74% وانخفاض الواردات بنسبة 30%.

وشهدت تحويلات العاملين بالخارج نموًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 8% لأول مرة منذ يونيه 2015، بعد أن استمرت تلك التحويلات فى الانخفاض خلال الفترة السابقة.

كما استمرت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان المصرية في التراجع الملحوظ علي مدار أشهر مارس وأبريل ومايو، وهو ما يعكس انخفاض مخاطر عدم سداد الديون الحكومية.

فضلًا عن ارتفاع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى، ليصل إلى 31.8 مليار دولار في نهاية مايو 2017 وهو أعلى رصيد يتحقق منذ يونيه 2011.

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وذلك إلى جانب انخفاض العجز الكُلى، كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 1.4% مقارنة بالمحقق خلال العام المالى 2015/ 2016.

وفى السياق: شهد العجز الأوَلِّى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 8.2 % من الناتج مقارنة مع 2.9% من الناتج خلال العام المالى السابق.

كما كشف التقرير عن ارتفاع حصيلة الإيرادات غير السياسية بنحو 20% حيث ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 27% والإيرادات غير الضريبية بنحو 30%.

كما شهدت الاستثمارات ارتفاعًا بنحو 25% فى 2016/2017 لتصل إلي 46 مليار جنيه مقابل 37 مليار جنيه فى 2015/2016.

انخفاض معدل البطالة من 76.7 % فى الربع الأول لعام 2016 ليصل إلى 12% فى الربع الأول لعام 2017.