شيخ الأزهر: كل الصحابيات كنّ غير منتقبات

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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه لا صحة لمن يقول بضرورة أن تغطى المرأة وجهها وكفيها وقدميها أثناء الصلاة، موضحًا أن «النقاب ممنوع في الصلاة وفي الحج»، مستدلًا بقول النبي: «لا تنتقب المُحْرِمة».

وأكد الطيب، في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج «الإمام الطيب»، أن «غطاء الرأس هو الواجب فقط، وليس غطاء الوجه ولا اليدين، لا النقاب فرض ولا القفازين ولا الجوارب»، موضحًا أن الأخذ بالنقاب يعتمد على رأي واحد ضعيف في المذهب الحنبلي، مشدّدًا على أن «كل الصحابيات كن غير منتقبات».

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أوضح أن «النقاب لا يحقق ما يقصده دعاته من عدم الرؤية، حيث إن المرأة ترى مفاتن الرجل، هو أنت تُحرم عليّا أن أنظر لوجه المرأة وتبيح لها أن ترى وجهي؟ بهذا المنطق فكلنا نرتدي نقاب، وإلا فلترتدي المرأة نقاب لا ترى منه شيئًا، وهذا تشدد كبير».