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مران استشفائي للأهلي في المغرب

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مران استشفائي للأهلي في المغرب مران استشفائي للأهلي في المغرب

التحرير

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تناولت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجبة الإفطار في المغرب، وذلك قبل خوض المران الأول مساء اليوم السبت استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، المقرر لها الثلاثاء القادم، في إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي وصلت المغرب عصر اليوم، بعد رحلة الطيران التي بدأت في الثامنة صباح اليوم.

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ويخوض الأهلي مرانه اليوم في الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت المغرب، الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، وسيكون مرانًا خفيفُا لفك العضلات لتجنب تعرض اللاعبين للاجهاد العضلي، بعد مشقة رحلة المغرب التي بدأت صباح اليوم، والتخلص من إجهاد اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة، التي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.
 

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التحرير

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