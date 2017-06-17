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بالفيديو.. عبد الغني: «لن يتم القيد لأى نادِ عليه فلوس»

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بالفيديو.. عبد الغني: «لن يتم القيد لأى نادِ عليه فلوس» بالفيديو.. عبد الغني: «لن يتم القيد لأى نادِ عليه فلوس»

التحرير

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قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن قرار قيد 25 لاعبًا في قائمة كل نادِ بدءًا من الموسم الجديد، ينص على أن يكون هؤلاء اللاعبين مرتبطين بعقود مع أنديتهم فقط.

وأضاف «عبد الغني» خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لبرنامج «» الذي يعرض على قناة ON sport، أن العمل بالعقود القديمة الموثقة سيظل جاريًا دون أى مشاكل، مشيرًا إلى أن الأندية ستتكفل بسداد قيمة عقودها مع اللاعبين كاملة، باستثناء الحالات التي سيتم حلها بالتراضي بين النادي واللاعب.

وشدد البلدوزر، «على مسؤوليتي.. لن يتم القيد لأى نادِ عليه فلوس مهما كانت الظروف». 

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، فتح القيد للموسم الجديد بعد انتهاء مسابقة كأس مصر، جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الذي شهد العديد من القرارات والتي جاءت كالتالي..

1-  فتح القيد للموسم الجديد بعد نهاية مسابقة كأس مصر.

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2- قيد 25 لاعبا في القائمة وعدم قيد لاعبي مواليد97.

3- رفض زيادة عدد الاعبين الأجانب  في قوائم الأندية.

 4- اعادة المزايدة علي حقوق الرعاية يوم السبت المقبل.

5 - عقد جلسة مع الدير الفني لمنتخب مصر هكتور كوبر بعد العيد لبحث أسباب الخسارة من تونس.

6- اختيار محمد أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب 99 في الاردن للعب وديتي الأردن 1 و3 يوليو.

 

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التحرير

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