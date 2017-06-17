مصرع قائد "توك توك" وابنه في تصادم بأسيوط
مصرع قائد "توك توك" وابنه في تصادم بأسيوط
09:53 م السبت 17 يونيو 2017
ارشيفية
أسيوط - أسامة صديق:
لقي سائق "توك توك" وابنه مصرعهما، بينما أصيب 3 آخرين، اليوم السبت، في تصادم 3 مركبات "ملاكي وربع نقل وتوك توك"، على طريق "البداري - أسيوط" بعزبة يوسف في محافظة أسيوط.
تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بوقوع تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى ومركبة "توك توك"، على الطريق السريع عزبة يوسف "البداري - أسيوط".
انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين مصرع صاحب الـ "توك توك" ونجله، وإصابة كل من الطبيب "ه. م" صاحب السيارة الملاكي، وسائق السيارة ربع نقل، ورفيقه.
نُقل جثماني المتوفيين إلى مستشفى البداري المركزي، فيما حول المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، ورفعت آثار الحادث من الطريق، وجاري التحري لمعرفة أسباب الحادث.
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