صاحب عقار يشعل النار في شقة سيدة بدار السلام بسبب "وصلة دش"
صاحب عقار يشعل النار في شقة سيدة بدار السلام بسبب "وصلة دش"
10:13 م السبت 17 يونيو 2017
ارشيفية
كتب - فتحي عمر وسامح غيث:
أشعل صاحب عقار بمنطقة دار السلام النار في شقة سكنية لطرد المقيمين فيها، مما أسفر عن إصابة نجار مسلح وطفلة بحروق متفرقة بالجسم.
تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من "صباح م."، 49 عاما، ربة منزل، بنشوب حريق بالشقة سكنها، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الجيران، ونتج عنه إصابة "صالح م."، 36 عاما، نجار، بحروق بالساقين بنسبة 25%، و"إسراء ف."، 3 أعوام، ابنة شقيقتها، بحروق بالساقين والكتف الأيمن من الدرجة الثانية بنسبة 10% ) تم حجزهما بمستشفى قصر العيني.
واتهمت مقدمة البلاغ مالك العقار "سيد خ."، 35 عاما، مقيم بالطابق الثاني بذات العقار، بسكب كمية من البنزين وإشعال النيران أمام شقته.
تبين بالفحص أن مالك العقار وراء ارتكاب الواقعة بسبب قطع المبلغة سلك هوائي خاص به "وصلة دش"، وأنه يرغب في طردها، وأمكن ضبطه بأحد الأكمنة.
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