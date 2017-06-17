التعليم تحذف فترة مبارك وثورتي 25 يناير و30 يونيو من كتب التاريخ

كتبت - ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها بصدد إعداد كتاب تاريخ جديد لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، يتضمن حذف فترة الرئيس السابق حسني مبارك وثورتي 25 يناير و30 يونيو من منهجه.

وقال ممدوح قدري، مستشار الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تأليف كتاب جديد لتاريخ الثانوية العامة ينتهي عند حقبة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولن يتضمن المنهج ما تلى هذه الحقبة من أحداث.

وأشار قدري في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن "التاريخ لا بد أن يُرى عن بعد، حتى نراه بموضوعية، إلا أن الأحداث التي تلت عهد السادات، تعتبر معاصرة، عايشها البعض وكون رأي عنها، ما يجعل هناك حساسية عند تناولها في مناهج التاريخ".

وأكد قدري أن الوزارة لم تتعمد حذف ثورتي يناير ويونيو بالتحديد، ولكنه أسلوب جديد لتناول التاريخ في المناهج الدراسية، مضيفًا: "بعد 20 سنة ممكن نضيف الأحداث اللي بتحصل دلوقتي، هنكون شوفناها بشكل أوضح".​