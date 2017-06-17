التعليم تحذف فترة مبارك وثورتي 25 يناير و30 يونيو من كتب التاريخ
التعليم تحذف فترة مبارك وثورتي 25 يناير و30 يونيو من كتب التاريخ
10:31 م السبت 17 يونيو 2017
كتبت - ياسمين محمد:
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها بصدد إعداد كتاب تاريخ جديد لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، يتضمن حذف فترة الرئيس السابق حسني مبارك وثورتي 25 يناير و30 يونيو من منهجه.
وقال ممدوح قدري، مستشار الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تأليف كتاب جديد لتاريخ الثانوية العامة ينتهي عند حقبة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولن يتضمن المنهج ما تلى هذه الحقبة من أحداث.
وأشار قدري في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن "التاريخ لا بد أن يُرى عن بعد، حتى نراه بموضوعية، إلا أن الأحداث التي تلت عهد السادات، تعتبر معاصرة، عايشها البعض وكون رأي عنها، ما يجعل هناك حساسية عند تناولها في مناهج التاريخ".
وأكد قدري أن الوزارة لم تتعمد حذف ثورتي يناير ويونيو بالتحديد، ولكنه أسلوب جديد لتناول التاريخ في المناهج الدراسية، مضيفًا: "بعد 20 سنة ممكن نضيف الأحداث اللي بتحصل دلوقتي، هنكون شوفناها بشكل أوضح".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة مادة الكيمياء في دقائق (فيديو)
-
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء وعلم النفس غدًا
-
الآثار: إزالة التعديات على أراضي دهشور في أعقاب ثورة 25 يناير
-
بالصور- ارتياح بين طلاب الثانوية بعد امتحان "التفاضل": في مستوى الطالب
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالصور.. "أم مصطفى" سكندرية في مهنة الرجال.. "حدّادة" وزوجة وطالبةأخبار
-
وقف إمام مسجد عمرو بن العاص بعد تحدثه عن "تيران وصنافير" في خطبة الجمعةأخبار
-
حقيقة فيديو اشتباك قطريين وسعوديين في الكويتأخبار
-
مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية "تيران وصنافير".. وضبطأخبار
-
مصدر: إيناسيو يحدد أول الراحلين عن الزمالكرياضة
-
رصد مكالمات سرية بين مستشار أمير قطر وقيادى بحزب الدعوة لإثارة الفوضىأخبار