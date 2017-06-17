أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع طلاب الجامعة البريطانية والحديث حول مشاريع "اناكتس" للجامعات -
تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو -
القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته في القليوبية -
تعرف على ملامح خطة الشياطين الحمر لخطف رونالدو -
تشيلسي يخطط لخطف «موراتا» من مانشستر يونايتد -
ريال مدريد مستعد لإنقاذ «رونالدو» -
ضبط نصف فدان بانجو وسط الزراعات في القليوبية -
بالأسماء.. امرأتان في حركة تغييرات روساء القرى بالفيوم.. "صور" -
الكويت: تخفيف الحكم على المتهم الأول بخلية "العبدلي" الإرهابية إلى المؤبد -
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لقمة دول حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم تحذف فترة مبارك وثورتي 25 يناير و30 يونيو من كتب التاريخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم تحذف فترة مبارك وثورتي 25 يناير و30 يونيو من كتب التاريخ

10:31 م السبت 17 يونيو 2017

التعليم تحذف فترة مبارك وثورتي 25 يناير و30 يونيو من كتب التاريخ

كتبت - ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها بصدد إعداد كتاب تاريخ جديد لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، يتضمن حذف فترة الرئيس السابق حسني مبارك وثورتي 25 يناير و30 يونيو من منهجه.

وقال ممدوح قدري، مستشار الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تأليف كتاب جديد لتاريخ الثانوية العامة ينتهي عند حقبة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولن يتضمن المنهج ما تلى هذه الحقبة من أحداث.

وأشار قدري في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن "التاريخ لا بد أن يُرى عن بعد، حتى نراه بموضوعية، إلا أن الأحداث التي تلت عهد السادات، تعتبر معاصرة، عايشها البعض وكون رأي عنها، ما يجعل هناك حساسية عند تناولها في مناهج التاريخ".

وأكد قدري أن الوزارة لم تتعمد حذف ثورتي يناير ويونيو بالتحديد، ولكنه أسلوب جديد لتناول التاريخ في المناهج الدراسية، مضيفًا: "بعد 20 سنة ممكن نضيف الأحداث اللي بتحصل دلوقتي، هنكون شوفناها بشكل أوضح".​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة مادة الكيمياء في دقائق (فيديو)

    لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة مادة الكيمياء في دقائق ()

    أخبار
  • طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء وعلم النفس غدًا

    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء وعلم النفس غدًا

    أخبار
  • الآثار: إزالة التعديات على أراضي دهشور في أعقاب ثورة 25 يناير

    الآثار: إزالة التعديات على أراضي دهشور في أعقاب ثورة 25 يناير

    أخبار
  • بالصور- ارتياح بين طلاب الثانوية بعد امتحان

    بالصور- ارتياح بين طلاب الثانوية بعد امتحان "التفاضل": في مستوى الطالب

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور..

    بالصور.. "أم مصطفى" سكندرية في مهنة الرجال.. "حدّادة" وزوجة وطالبةأخبار

  • وقف إمام مسجد عمرو بن العاص بعد تحدثه عن

    وقف إمام مسجد عمرو بن العاص بعد تحدثه عن "تيران وصنافير" في خطبة الجمعةأخبار

  • حقيقة فيديو اشتباك قطريين وسعوديين في الكويت

    حقيقة فيديو اشتباك قطريين وسعوديين في الكويتأخبار

  • مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية

    مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية "تيران وصنافير".. وضبطأخبار

  • مصدر: إيناسيو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

    مصدر: إيناسيو يحدد أول الراحلين عن الزمالكرياضة

  • رصد مكالمات سرية بين مستشار أمير قطر وقيادى بحزب الدعوة لإثارة الفوضى بالبحرين

    رصد مكالمات سرية بين مستشار أمير قطر وقيادى بحزب الدعوة لإثارة الفوضىأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| بشات: دور قطر في القارة الإفريقية تراجع.. ومصر قوة لا يستهان بها

فيديو| بشات: دور قطر في القارة الإفريقية تراجع.. ومصر قوة لا يستهان بها

فيديو| أستاذ كبد: موسيقى«الراب» تؤثر بالسلب على الجهاز الهضمي والمعدة

فيديو| أستاذ كبد: موسيقى«الراب» تؤثر بالسلب على الجهاز الهضمي والمعدة

بالفيديو.. محمد يوسف: «ماشوفتش المصري بيلعب كورة»

بالفيديو.. محمد يوسف: «ماشوفتش المصري بيلعب كورة»

فيديو| فاروق المقرحي: الغزو الإخواني السلفي جاء من قطر في 2003

فيديو| فاروق المقرحي: الغزو الإخواني السلفي جاء من قطر في 2003