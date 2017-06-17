10 ملايين جنيه حصيلة التصدي لـ"مافيا" بدالي التموين بالجيزة خلال 3 أشهر

كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مباحث التموين بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، حملاتهم المكبرة لمحاربة جشع التجار، والتصدي لتهريب بعض بدالي التموين للسلع المدعمة بالسوق السوداء، وتخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل.

ووجه ضباط مباحث التموين بالجيزة بقيادة العميد مصطفى البكري، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث برئاسة اللواء إبراهيم الديب، ضربات موجعة للتجار الذين يروجون السلع التموينية في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم ضبط عشرات القضايا، وتحصيل نحو 10 ملايين جنيه فارق سعر طرح مواد تموينية في السوق السوداء إضافة إلى تحرير محاضر ضد المخالفين، تم إحالتها إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وشهدت الحملات تشديد الرقابة على المخابز المطاحن، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 30 طنا (سكر- أرز - زيت طعام) و15 طن دقيق بلدي مدعم.

من جانبه، شدد اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، على استمرار الحملات على مدار ساعات اليوم؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بالتصدي لجشع بعض بدالي التموين.

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