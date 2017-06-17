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وزير النقل يتناول الإفطار مع العاملين بطريق "شبرا - بنها" بحضور "الوزير"​

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مصراوي Masrawy

وزير النقل يتناول الإفطار مع العاملين بطريق "شبرا - بنها" بحضور "الوزير"​

09:31 م السبت 17 يونيو 2017

وزير النقل يتناول الإفطار مع العاملين بطريق شبرا -

كتب-عبدالله قدري:

التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، العاملين بشركات الطرق المنفذة لمشروعي "شبرا - بنها" الحر، والطريق الدائري الاقليمي، وحرص على تناول وجبة الإفطار معهم.

جاء ذلك بحضور اللواء كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ورؤساء وقيادات الشركات المنفذة للمشروعين.

وأكد وزير النقل على أهمية المشروعين اللذين يدخلان ضمن المشروع القومي للطرق.

وطالب "عرفات" العاملين بالانتهاء من المشروعين في المواعيد المحددة للتيسير على المواطنين، مؤكدًا ضرورة أن تكون كافة الأعمال وفق قياسات الجودة العالية، خاصة أن استلام المشروعات القومية يتم عبر أحدث الأجهزة العالمية وبإشراف الأجهزة الرقابية.

ومن جانبه، أثنى اللواء كامل الوزير، على الروح العالية التي تسود بين وزارة النقل والشركات المنفذة والعاملين وهو ما يؤكد أن الهدف المشترك هو إحداث التنمية في قطاع النقل بمصر.

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