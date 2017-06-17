غدًا.. رئيس الوزراء يعقد الاجتماع الأول للجنة "الإصلاح الإداري"

كتب - محمد غايات:

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإداري، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط؛ لمناقشة خطة الإصلاح بالجهاز الإداري بالدولة والوقوف على ما تم تنفيذه حتى الآن.

كان رئيس الوزراء قد وافق على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسته، وتختص بمتابعة هيكل الإصلاح الإداري للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.

وتضع اللجنة البرامج اللازمة للتدريب وإعادة هيكلة الجهاز الاداري بالدولة والوحدات التابعة له، وفقا لتوقيتات زمنية محددلها.

وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.