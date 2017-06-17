أستاذ بطب قصر العيني: مقترح تطوير كليات الطب "يخدم الطلاب"

كتب- محمد قاسم:

وصف الدكتور وائل مختار المهدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب في كلية طب القصر العيني، المقترح بالجيد والإيجابي لمواكبة التطوير الذي يشهده التعليم الطبي في دول العالم، لافتًا إلى أن النظام الجديد مشابه إلى حد كبير للنظام الإنجليزي، الذي تم العمل به في بريطانيا قبل 10 أعوام.

وأضاف المهدي، في تصريح لمصراوي، السبت- أن المقترح بزيادة عدد سنوات الامتياز إلى عامين من شأنه إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتدريب في كافة التخصصات بالكلية مشيرًا إلى أن النظام القديم كان الطالب أمام عامًا فقط للتدريب في كافة التخصصات- سنة الامتياز- لكن المقترح الجديد أضاف عامًا آخر لكي يتيح أمام الطالب المرور على كافة تخصصات الطب التي بدورها زادت مؤخرًا ووتطلب مدة أكبر لاستيبعابها.

وأكد الأستاذ في كلية طب القصر العيني، أن تلك المقترحات كانت تعمل عليها البرامج الخاصة في كليات طب القصر العيني وعين شمس، ويتم مناقشة تطبيقها منذ عامين لكن عدم تطبيقها وتعميمها في كافة الجامعات يرجع إلى عدم رغبة المسؤولين في تطبيق نظام جديد يتطلب تدريب أعضاء هيئة التدريس مجددًا وتطوير المناهج الجامعات.

وتابع: "التطوير سنة الحياة ولابد من خوض التجربة، والنظام الجديد يعد بادرة من شأنها تطوير نظام التعليم الطبي في مصر حتى يواكب الدول المتقدمة".

كان المجلس الأعلى للجامعات أقرّ نظامًا جديدًا للدراسة بكليات الطب واقتصرت على 5 سنوات وسنتين للامتياز، وأن يحصل الطلاب على تدريب إكلينيكي بدءً من السنة الثانية، فضلًا عن امتحان وطني موحد لخريجي كليات الطب.

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