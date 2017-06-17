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بالصور- تعاون بين النقل و"جنرال إلكتريك" والسكة الحديد بقيمة ٥٧٥ مليون دولار

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مصراوي Masrawy

بالصور- تعاون بين النقل و"جنرال إلكتريك" والسكة الحديد بقيمة ٥٧٥ مليون دولار

05:53 م السبت 17 يونيو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. ختام فعاليات ليالي الأسمرات الرمضانية بحضور وزير التنمية المحلية

الألبوم التالى

بالصور.. ختام فعاليات ليالي الأسمرات الرمضانية بحضور وزير التنمية

كتب- محمد غايات:

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن الاتفاقية الموقعة بين وزارة النقل وشركة جنرال إليكتريك والسكة الحديد تبغ قيمتها 575 مليون دولار.

وأشار عرفات، إلى أن الاتفاقية تشمل توريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عاماً لتوفير قطع الغيار والدعم الفني للقاطرات الجديدة، و81 قطاراً أخرى من تمويل الشركة ضمن أسطول الهيئة حالياً. كما تتضمن الاتفاقية قيام الشركة بتنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندساً وتقنياً في هيئة سكك حديد .

وأوضح وزير النقل، في تصريحات صحفية، السبت، بمقر هيئة الاستثمار، أن توقيع الاتفاقية يتضمن عقد صيانة لـ٨١ جرار لمدة ١٥ عامًا.

ولفت الوزير أن الاتفاقية تتضمن أن تقوم الشركة بتصنيع 35 % منها فى مصر، وذلك فى إطار تطلع الشركة لزيادة استثماراتها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب في مصر خلال السنوات المقبلة، والمساهمة في عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء القدرات البشرية.

وتتضمن الاتفاقيةـ التي تم توقيعها بحضور المهندس أيمن خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا، عددًا من مجالات التعاون أبرزها تطوير الموانئ المصرية، وكذلك رفع معدلات تداول الحاويات في الموانئ في إطار تعظيم الاستفادة من قدرات تلك الموانئ في حركة التجارة بين مصر ودول والعالم.

كما تستهدف الاتفاقية، تحسين نظام شبكات النقل فى مصر، وبصفة خاصة نقل البضائع باستخدام خطوط السكك الحديدية، والذى يساهم فى خفض تكاليف النقل، ويقلل من الضغط المروري، ويحد من و التوسع فى نقل البضائع بالسكك الحديدية يسهم فى زيادة الكفاءة والسرعة ويضمن الحفاظ على البيئة.

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