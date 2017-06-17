محافظ الإسكندرية يتفقد أراضي أملاك الدولة بأم زغيو
محافظ الإسكندرية يتفقد أراضي أملاك الدولة بأم زغيو
10:30 م السبت 17 يونيو 2017
محافظ الإسكندرية محمد سلطان
الإسكندرية - أ ش أ:
تفقد محافظ الإسكندرية محمد سلطان أرضًا من أملاك الدولة بمساحة ٤٨ فدانًا بطريق أم زغيو بغرب مدينة الإسكندرية، عقب استردادها وإزالة كل التعديات عليها لدراسة إمكانية إنشاء مشروع إسكان اقتصادي للشباب عليها.
وكلف المحافظ المسؤولين بإعداد حصر شامل لجميع مخازن الأخشاب المحيطة بقطعة الأرض على أن يشمل مساحات المحال والتعاملات المالية والقانونية لها ورفع مساحي للموقع بالكامل يظهر حدود الأرض من جميع الاتجاهات.
وأكد سلطان أن حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة مستمرة من خلال كافة الجهات التنفيذية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضي المستردة وتلقي طلبات التقنين.
يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بخصوص إزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة واستردادها وعدم السماح بالتعدي عليها، تمهيدًا لاستغلالها في مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظ
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