احتفالاً بانتهاء أزمة العقار المائل.. إفطار جماعي لأهالي الأزاريطة (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نظمت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية في الإسكندرية، اليوم السبت، إفطارًا جماعيًا لأهالي الأزاريطة والأسر المتضررة من العقار المائل، وذلك احتفالاً بهدمه بالكامل دون وقوع إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة.

وأقامت القوات المسلحة، بالتعاون مع حى وسط الإسكندرية، شادرًا ذبحت فيه عجلين لتجهيز وجبات الإفطار لأهالي المنطقة وسكان العقارات المجاورة للعقار المائل.

شارك في الإفطار رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، فيما غاب المحافظ الدكتور محمد سلطان، وذلك لمشاركته في الإفطار الذي نظمته الغرفة التجارية بالمحافظة.

يشار إلى أن عملية هدم العقار المائل المكون من 13 طابقًا في الأزاريطة، تمت يدويًا تحت إشراف القوات المسلحة، واستغرقت 17 يومًا، وذلك حرصًا على العقارات المجاورة.

وكان المحافظ الدكتور محمد سلطان أعلن إزالة العقار المائل بالكامل، اليوم، وذلك بعد تجاوز مرحلة الخطر، لافتًا إلى أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال جارية.

وثمّن المحافظ جهود الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية و كلية هندسة جامعة الإسكندرية على ما تم إنجازه خلال الأسبوعين الماضيين، منذ انهيار العقار جزئيًا وانحرافه عن مركزه، إلى الانتهاء من إزالته بالكامل، للخروج من الأزمة دون خسائر.​