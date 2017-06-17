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غدًا.. محافظ مطروح يفتتح لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية بتكلفة 38 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

غدًا.. محافظ مطروح يفتتح لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية بتكلفة 38 مليون جنيه

09:38 م السبت 17 يونيو 2017

غدًا.. محافظ مطروح يفتتح لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية بتكلفة 38 مليون جنيه

اللواء علاء أبو زيد

مرسى مطروح - أ ش أ: 

يفتتح محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، غدًا الأحد، لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية بوسط مدينة مرسى مطروح، والتي تعمل بجهد 22 كيلو فولت وبسعة 20 ميجا فولت أمبير، بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه.

وقال أبوزيد - في تصريح اليوم السبت - إن الهدف من إنشاء اللوحة تخفيف الأحمال على المدينة القائمة مع تحسين الخدمة الحالية للشبكة في الوضع الحالي وتأمين التيار الكهربائي خلال الصيف، بالإضافة إلى توصيل مصدر للتيار الكهربائي للتوسعات والمشروعات التنموية والمرافق الخدمية، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للوحة تبلغ 38 مليون جنيه منها 18 مليونًا من المحافظة و18 مليونًا من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مليوني جنيه من شركة كهرباء البحيرة.

وأضاف محافظ مطروح أن الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الخدمات وتوصيل الكهرباء للمواطنين وخطة التوسعات والمشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن لوحة التوزيع الجديدة تم المراعاة في إنشائها أن تكون مزودة بأجهزة حماية ووقاية حديثة.​

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