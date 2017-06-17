غدًا.. محافظ مطروح يفتتح لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية بتكلفة 38 مليون جنيه
غدًا.. محافظ مطروح يفتتح لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية بتكلفة 38 مليون جنيه
09:38 م السبت 17 يونيو 2017
اللواء علاء أبو زيد
مرسى مطروح - أ ش أ:
يفتتح محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، غدًا الأحد، لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية بوسط مدينة مرسى مطروح، والتي تعمل بجهد 22 كيلو فولت وبسعة 20 ميجا فولت أمبير، بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه.
وقال أبوزيد - في تصريح اليوم السبت - إن الهدف من إنشاء اللوحة تخفيف الأحمال على شبكة المدينة القائمة مع تحسين الخدمة الحالية للشبكة في الوضع الحالي وتأمين التيار الكهربائي خلال الصيف، بالإضافة إلى توصيل مصدر للتيار الكهربائي للتوسعات والمشروعات التنموية والمرافق الخدمية، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للوحة تبلغ 38 مليون جنيه منها 18 مليونًا من المحافظة و18 مليونًا من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مليوني جنيه من شركة كهرباء البحيرة.
وأضاف محافظ مطروح أن الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الخدمات وتوصيل الكهرباء للمواطنين وخطة التوسعات والمشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن لوحة التوزيع الجديدة تم المراعاة في إنشائها أن تكون مزودة بأجهزة حماية ووقاية حديثة.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بسبب انقطاع للكهرباء.. غضب بين أولياء أمور طلاب الثانوية بالفيوم
-
إخماد حريق في محيط مستشفى الرمد بكفر الشيخ
-
محافظ ومدير أمن مطروح يشهدان الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان
-
بالصور.. أصحاب "كرفانات" نمرة 6 بالإسماعيلية يناشدون الرئيس التدخل
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالفيديو والصور.. ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية اغتيالأخبار
-
السعودية تهدي نيجيريا 200 طن من التمر في رمضان، فباعتها في الأسواقأخبار
-
بالصور.. "أم مصطفى" سكندرية في مهنة الرجال.. "حدّادة" وزوجة وطالبةأخبار
-
سيدة مصرية توثق مأساة حريق "برج لندن" خلال بث مباشر قبل اختفائهاأخبار
-
مصدر: إيناسيو يحدد أول الراحلين عن الزمالكرياضة
-
موجة غضب مغربية بسبب مسلسل "عادل إمام".. والإبراشي: لابد من الإعتذارفنون