الناتو: إصابة 7 عسكريين أمريكيين في هجوم شنه جندي أفغاني

كابول - (أ ش أ)

أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو أن حصيلة الهجوم الذي شنه جندي أفغاني على مجموعة من العسكريين الأمريكيين في قاعدة شاهين شمال أفغانستان بلغت 7 مصابين.

وقالت قيادة عملية "الدعم الحازم" التي ينفذها الناتو في أفغانستان ـ في تغريدة نشرها عبر (تويتر) ، طبقا لقناة (روسيا اليوم) مساء اليوم ـ " تم إصابة 7 عسكريين نقلوا لاحقا إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الهجوم من الداخل في قاعدة شاهين في مزار شريف الذي يجري تحقيق فيه".

وتأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الأفغاني ومسؤول عسكري أمريكي أن الهجوم الذي وقع في قاعدة شاهين لم يسفر عن سقوط قتلى بين القوات الأمريكية رغم إصابة بعض الجنود خلال الهجوم.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وتأتي هذه التصريحات نفيا للتقارير التي نقلت في وقت سابق اليوم السبت قول المتحدث الرسمي باسم الفيلق الـ 209 في الجيش الأفغاني إن جنديا أفغانيا قتل 4 عسكريين أمريكيين من خلال إطلاق النار عليهم داخل قاعدة شاهين.

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