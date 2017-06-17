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فيديو: مصرية تنطق الشهادة قبل لحظات من التهام النيران برج "جرينفيل" بلندن

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مصراوي Masrawy

: مصرية تنطق الشهادة قبل لحظات من التهام النيران برج "جرينفيل" بلندن

10:17 م السبت 17 يونيو 2017

حريق برج جرينفيل

القاهرة – (مصراوي)

وسط مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستغاثات ضحايا حريق برج جرينفيل بالعاصمة البريطانية لندن، ظهرت إحدى الضحايا عبر تطبيق سناب شات وهي تدعو الله وتكتب الشهادتين بعد معرفتها بالحريق.

وقالت السيدة باللغة العربية في مقطع فيديو منتشر، إن العمارة تحترق، مضيفة "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. لا إله إلا الله لا إله إلا الله".

وظهرت شاشة الهاتف المحمول وعليها اسم "رانيا "، وعليه عبارة "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستودعكم الله".

ونشب الحريق بالبرج المكون من 24 طابقًا يوم الأربعاء، مخلفًا 30 قتيلا على الأقل، وقالت الشرطة البريطانية في تصريحات اليوم السبت إن أعداد المفقودين والأشخاص المفترض أنهم لقوا حتفهم وصل إلى 58 شخصًا جراء الحريق.

وفي مقطع فيديو آخر؛ تحدثت سيدة محجبة باكية عن صديقتها المفقودة في الحريق، وقالت إن الأخيرة وتدعى رانيا إبراهيم، تمتلك طفلتين صغيرتين وعمرها 30 عامًا.

وأضافت أنها كانت تقطن في الطابق رقم 23 من البرج وتابعت أنها لم تتواصل معها قبل الحادث لكنها فقط تابعت ما كتبته عبر تطبيق سناب شات وهو أن العمارة تحترق ثم ودعت الجميع.

وتابعت أنها أرسلت عبارتها في الثالثة صباحًا وقت احتراق المبنى. وأضافت أيضًا أن زوجها لم يكن معها فهو خارج البلاد منذ عدة أشهر.

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مصراوي Masrawy

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