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الشورى البحريني يدين تورط قطر مع "إرهابيين" خلال أحداث 2011

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مصراوي Masrawy

الشورى البحريني يدين تورط قطر مع "إرهابيين" خلال أحداث 2011

10:11 م السبت 17 يونيو 2017

مجلس الشورى البحريني

المنامة - (أ ش أ)

أدان مجلس الشورى البحريني تدخل النظام القطري في سياسات مملكة البحرين وتورطه المباشر في التعاون والتنسيق مع إرهابيين خلال الأحداث التي مرت بها البلاد عام 2011.

وقال المجلس ـ في بيان اليوم نقلته قناة (سكاي نيوز) بالعربية ـ " نرفض التدخل في الشأن البحريني أو المساس بسيادة المملكة من أي طرف كان".

وأكد مجلس الشورى البحريني أن تواصل قطر مع الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة واستضافتها وإنشاء علاقات وثيقة مع إيران شكلوا تهديدا لأمن دول المنطقة ككل.

وأضاف أن البحرين ملتزمة بمحاربة الإرهاب في الداخل والخارج وتجفيف منابعه ومواجهة داعميه بالمال أو السلاح أو التدريب.

وكان التليفزيون البحريني قد أذاع تسجيلا لمحادثة هاتفية بين حمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر والمدعو حسن سلطان وهو رجل دين من قيادات الصف الأول في حزب الدعوة البحريني يحرضه على إثارة الفوضي في البحرين.

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