الحزب الحاكم في رواندا يرشح كاجامى لخوض الانتخابات الرئاسية لفترة ثالثة

كيجالى - (أ ش أ)

رشح أعضاء حزب " الجبهة الوطنية الرواندية " اليوم بالإجماع الرئيس الحالى بول كاجامى لخوض انتخابات الرئاسة في رواندا التى من المقرر أن تجرى فى شهر أغسطس القادم.

وذكرت شبكة ايه بى سي نيوز الإخبارية الأمريكية، أن 9 من بين الأحزاب الـ11 المسجلة في رواندا أبدت تأييدها لترشيح كيجالى لفترة ثالثة مدتها 7 أعوام أخرى.

وكان كيجامى - الذى يحكم رواندا منذ عام 2000 - قد حصل على 93 في المائة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى جرت عام 2010 .

تجدر الاشارة إلى أن كاجامى - 59 عاما - اجرى تعديلات على الدستور الرواندى عام 2015 لتسمح له بخوض انتخابات الرئاسة لفترة ثالثة مع تعديل فترة شغل هذا المنصب من 5 إلى 7 أعوام ، على أن يعقب ذلك السماح له بخوض الانتخابات لشغل ذات المنصب لفترتين آخريين مدة الواحدة منهما خمسة أعوام ، الأمر الذى يعنى السماح له بشغل منصب الرئاسة حتى عام 2034 .