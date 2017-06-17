الرئيس الفلبيني ينفي شائعات مرضه ويشارك في مناسبات عامة

مانيلا - (د ب أ):

بدد، اليوم السبت، الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الشكوك التي أثارتها شائعات بأنه يعاني من مرض خطير بعد غيابه عن المشهد العام لمدة أسبوع تقريبا، حيث قال إنه كان في رحلة سرية.

وشارك دوتيرتي في اثنتين من المناسبات العامة بما في ذلك زيارة لمركز قيادة تابع للجيش في مدينة بوتشان، ومزح في البداية بشأن غيابه من 12يونيو.

وقال للصحفيين مازحا: "كنت في دار لتجهيز الموتى ثم غلبني النوم وعندما استيقظت شعرت بالرعب ... وقد أخطأت الدار ووضعتني في نعش وكنت أصرخ وأصرخ".

وأضاف: "الحقيقة انني خرجت من المدينة لزيارة مكان ما". "اضطررت للذهاب إلى هناك متخفيا. هذه هي الحقيقة. انها (زيارة) سرية ... سافرت كمواطن عادي للوصول الى المكان الذي أردت زيارته. "

وأكد الرئيس، البلغ من العمر 72 عاما، على أنه لا ينبغي على الشعب أن يقلق بشأن صحته لأن نائب الرئيس لينى روبريدو يستطيع ان يخلفه دائما اذا حدث له أي شيء.

وأضاف: "لا تقلقوا .. هناك نائب رئيس يمكنه تولي الأمور".