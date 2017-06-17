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فرج عامر ينفي «للتحرير» المفاوضات مع إيهاب جلال

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فرج عامر ينفي «للتحرير» المفاوضات مع إيهاب جلال فرج عامر ينفي «للتحرير» المفاوضات مع إيهاب جلال

التحرير

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 نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة، التفاوض مع إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة، مشيرًا أن تلك الأحاديث عارية تمامًا من الصحة.

وأضاف رئيس نادي سموحة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الفريق مُقبل علي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ولديه مباراة هامة يوم الثلاثاء مع فريق الهلال الأبيض السوداني، مؤكدًا أن تلك الشائعات من الممكن أن تؤثر علي تركيز اللاعبين وتشتت الجهاز الفني.

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واختتم عامر تصريحاته: "لدينا ثقة فى الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة مؤمن سليمان، مع احترامنا  لموهبة وخلق إيهاب جلال التدريبية إلا أننا لم نتفاوض معه.

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التحرير

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